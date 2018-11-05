63 ملياراً التجارة بين الإمارات وأميركا

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 17.1 مليار دولار (62.75 مليار درهم) في الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الجاري، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية. وذكرت الوزارة أن الصادرات الإماراتية إلى أميركا بلغت 3.682 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 13.492 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبلغت التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 1.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، منها 1.2 مليار دولار صادرات أميركية إلى الإمارات، و479.9 مليون دولار صادرات إماراتية إلى أميركا، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في الشهر نفسه العام الماضي، منها 348.8 مليون دولار صادرات إماراتية إلى أميركا، و1.7 مليار دولار صادرات أميركية إلى الإمارات، وفق بيانات وزارة التجارة.