تسارع نمو اقتصاد الإمارات في 2019 و2020

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد تقرير نشره موقع «فوكاس - ايكونوميكس» الشبكي الإسباني أن آفاق النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال الفصل الحالي - الفصل الأخير من 2018 - تبدو مبشرة، وذلك على خلفية حزمة المحفزات التي أعلنتها الحكومة بدءاً من مايو الماضي، والتي يُتَوَقّع أن تجلب طفرة هائلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، والتي شهدت بالفعل ارتفاعاً في دبي في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تتجاوز 25% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً متسارعاً في العامين المقبلين 2019 و2020، حيث سيبلغ النمو 3.2% ثم 3.3%، على التوالي، مستفيداً من تسارع حركة الإنشاءات ومشروعات البنى التحتية في سياق الاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو دبي 2020».

وأشار التقرير إلى عامل آخر مهم من شأنه تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وهو إعلان الحكومة عن اعتماد ميزانية الحكومة لمدة 3 سنوات والتي تُعَد الأكبر في تاريخ الدولة.