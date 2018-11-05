«أصداء بي سي دبليو» تحصد جائزة «سيبر» العالمية

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة «أصداء بي سي دبليو» «جائزة سيبر العالمية 2018» تقديراً لعملها المتميز في حملة «وراء كل مقود عظيم، امرأة» في السعودية.

وتعد «جوائز سيبر العالمية» التي تمنحها مجموعة «هولمز» أكبر برنامج للجوائز في قطاع العلاقات العامة في العالم.

وتستقطب الجوائز التي تتضمن مسابقات للأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، أكثر من 5500 مشاركة مما يزيد على 60 بلداً، ما يعني أن الشركات الفائزة بالجوائز العالمية تنتمي إلى صفوة النخبة وتمثل أفضل الممارسات في عدة فئات تتنوع بين التواصل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والشؤون العامة والاتصال بين الموظفين.

ولإعداد الحملة، تعاونت «أصداء بي سي دبليو» مع شركة «جي تي بي» في مجموعة «دبليو بي بي»، ثم تم نشر هذا المحتوى على مختلف قنوات «فورد» على شبكات التواصل الاجتماعي.