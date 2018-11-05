اتفاقية توزيع بين «هايبرديست» و«بالو ألتو نتوركس»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة التوزيع الإقليمية «هايبرديست»، ومقرها دبي، اتفاقية توزيع مع شركة «بالو ألتو نتوركس» تستهدف منطقة شمال أفريقيا. وهايبرديست موزع ومجهز للحلول التكنولوجية في أسواق وقطاعات تطبيقية متعددة. وللشركة حالياً حضور قوي في الشرق الأوسط، وخاصة في أسواق الإمارات إضافة إلى امتلاكها خطط توسع على نطاق أكبر في أفريقيا.

وقامت هايبرديست مؤخراً باستثمارات كبيرة في منشآتها التي تملكتها حديثاً في إمارة دبي والتي جرى تصميمها بهدف تسهيل وتعزيز نمو الشركة وتوسعها، إضافة إلى تقديم دعم أكبر لشبكتها العالمية، مع الحرص على تحقيق تغطية جغرافية على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشارت الشركة إلى أن السوق يشهد تغيراً مستمراً والفرص السانحة في المرحلة المقبلة كبيرة، ومستقبلاً ستشهد الأسواق المزيد من التطور.