«وربة» يتبنى حلول «فيكو» من «نتورك إنترناشيونال» لمكافحة الاحتيال

المصدر: دبي -البيان

أطلقت شركة «نتورك إنترناشيونال»، بنجاح «منصة فيكو فالكون» التي تقدم حلاً مباشراً للتصدي للاحتيال باستخدام عمليات تحليل وذكاء متطورة مستقاة من عمليات أكثر من 2.6 مليون بطاقة مدفوعات حول العالم لتحديد ممارسات الاحتيال على بطاقات المدفوعات بدقة متناهية.

وسيكون «بنك وربة» في الكويت واحداً من أوائل عملاء «نتورك إنترناشيونال» الذين يبادرون إلى استخدام «منصة فالكون»، وذلك في أعقاب اتفاقية الشراكة التي وقعتها «نتورك إنترناشيونال» مع شركة «فيكو» الرائدة في مجال التحليلات في عام 2017، لتتيح لعملائها في المنطقة إمكانية الاستفادة من الحلول العالمية الرائدة لمكافحة الاحتيال في المدفوعات.

وأعلنت «نتورك إنترناشيونال» توفير الحل المبتكر لعملائها خلال «مؤتمر مكافحة الاحتيال الإلكتروني» في دبي مؤخراً.