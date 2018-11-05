عبد الواحد الرستماني تستحوذ على حصة في شركة إنجليزية

المصدر: دبي- البيان

استحوذت مجموعة عبدالواحد الرستماني على حصة أغلبية في Brayleys، شركة تجارة السيارات في لندن وجنوب شرق إنجلترا، وذلك مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه. ويمثل هذا الاستحواذ أول استثمار في قطاع تجارة السيارات في المملكة المتحدة، تقوم به مجموعة عبد الواحد الرستماني، التي تزيد إيراداتها السنوية على 2 مليار دولار وإرثها العريق على 50 عاماً.

وقد انضم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة عبدالواحد الرستماني إلى مجلس إدارة Brayleys، فيما يواصل المؤسس والعضو المنتدب للشركة باول بريلي إدارتها مع فريقه الحالي. وستوظف مجموعة عبدالواحد الرستماني خبرتها الواسعة ورؤيتها المستقبلية لتلعب دوراً أساسياً في تحقيق النمو القوي لشركة Brayleys.

وقال خالد الرستماني، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني: «تندرج عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Brayleys ضمن استراتيجيتنا لتوسيع وتطوير أعمالنا في المملكة المتحدة، التي تُعدّ سوقاً رئيسية للسيارات.

وقد درسنا خيارات عديدة للاستثمار في هناك، واخترنا Brayleys باعتبارها الشركة الأنسب وفق رؤيتنا. وسنواصل استكشاف فرص جديدة لترسيخ وجودنا في المملكة المتحدة».