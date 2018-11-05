فنادق الحبتور سيتي تتوقع نمواً سنوياً كبيراً

المصدر: دبي - البيان

تتوقع المجموعة الفندقية في مجمع الحبتور سيتي تحقيق نمو كبير في نتائجها، مع توقعات إيجابية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتضم المجموعة الفندقية الفخمة التي تقع في قلب دبي، ثلاثة فنادق تابعة لعلامة هيلتون الراقية والمتميزة، حبتور بالاس، LXR Hotels & Resorts؛ و V Hotel (ڤي هوتيل)، كوريو فنادق من هيلتون؛ وهيلتون دبي الحبتور سيتي.

ومن جهته، قال رحيم أبو عمر الذي عُيِّن حديثاً رئيساً للعمليات في قطاع الضيافة التابع لمجموعة الحبتور: «تعد الحبتور سيتي وجهة فريدة من نوعها تُقدّم لضيوف الفنادق الراحة في منتجع المدينة، وتجربة الترفيه المطلقة مع أول عرض مائي دائم في المنطقة، لابيرل من دراغون، فضلاً عن الموقع المناسب على ضفاف قناة دبي المائية وشارع الشيخ زايد».

ومن جانبه، قال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «إن المجموعة الفندقية في الحبتور سيتي هي بمثابة جوهرة التاج بين فنادق المجموعة في دبي. لا نظير لها في العالم. يسعدني أن أرى المجمع، ذو الخمس نجوم، يسير في الاتجاه الصحيح ليحجز له مكاناً كوجهة الأكثر فخامة وترفاً في المنطقة».

تضم المجموعة في مجمع الحبتور سيتي، 3 فنادق انضمت أخيراً إلى علامة هيلتون التجارية.