"دبي أرينا" ترتدي حلّتها مع اكتمال واجهاتها المتميزة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "مِراس" عن اكتمال الواجهة المضيئة المتميزة في "دبي أرينا"، مع الانتهاء من تركيب الهيكل المغطى بألواح أنيقة، في حين تشهد أعمال التنسيق والبنية التحتية الخارجية، بما في ذلك التعبيد ومواقف السيارات، تقدماً لافتاً، وتم أيضاً وضع اللمسات النهائية على أول جناح ضيافة من الـ 46 جناحاً.

وتم تصميم "دبي أرينا"، والتي تتميّز بقدرة استيعاب تصل حتى 17000 متفرج، لتناسب استضافة مختلف أنواع الفعاليات على مدار العام، وأضخم العروض الحيّة العالمية والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية الدولية والواسعة النطاق كمباريات رياضة الهوكي والمباريات العالمية للرابطة الوطنية لكرة السلة والجولات العالمية لأهمّ الفنانين وإقامة حفلات الاستقبال والأعراس والمعارض والمؤتمرات الكبرى. كما تحظى "دبي أرينا" بموقع استراتيجي متميز في "سيتي ووك"، الوجهة العصرية الشهيرة من "مِراس".

وتشمل المراحل الهامة التي تم إنجازها حتى اليوم، الانتهاء من تركيب هيكل السقف والواجهة الفولاذي واكتمال ما يزيد عن 80% من منصات الخدمة العلوية المرفوعة والمعروفة في المسارح والحلبات الكبرى. كما انتهت أعمال الإنشاءات الخرسانية، بينما يجري العمل حالياً على تركيب المقاعد، على أن يتم البدء بتركيب تجهيزات الحلبة، والإضاءة والنظام الصوتي الشهر المقبل.

وبهذه المناسبة،قال سعادة عبدالله الحباي، رئيس مجموعة "مِراس": "كل مدينة لها مميزاتها الخاصة، لكن مدن قليلة فقط تُقارن بدبي وبما تقدمه من تجارب وفعاليات استثنائية في قطاع التسلية والترفيه. وتطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، لقد تم تصميم "دبي أرينا"، والتي ستشكل إضافة نوعية لقطاع الترفيه، بهدف تعزيز سمعة ومكانة دبي بصفتها وجهة سياحية رائدة إقليمياً وعالمياً. وستحدث "دبي أرينا" نقلة كبيرة في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط لما ستستضيفه من فعاليات تساهم في جذب العائلات والسياح."

وأضاف: "نحن على ثقة كاملة بأن ’دبي أرينا‘ سترسّخ مكانة دبي على خريطة مواقع الفعاليات العالمية وستتيح الفرصة للجمهور لمشاهدة أبرز العروض الترفيهية والرياضية من حول العالم في قلب دبي. وسيكون لهذا المشروع مساهمة مهمة في تعزيز مكانة "مِراس" وشركائها ومواصلة الجهود لفتح آفاق جديدة في قطاع التسلية والترفيه في المنطقة، فضلاً عن تعزيز سمعة دبي كمركز ترفيهيّ وسياحي عالمي وزيادة جاذبية المدينة بصفتها مكاناً مثالياً للعيش والعمل والسياحة".

من المتوقع اكتمال سقف "دبي أرينا" الأول من نوعه في المنطقة، والعمليات النهائية لضبط المعايير الصوتية قبل نهاية العام الجاري. ويبلغ وزن السقف حوالي 4000 طن، ما يعادل وزن سبع طائراتA380، وقد ثُبت بدعامتين ضخمتين تمتدان على كامل طول "دبي أرينا".

وشكلت أعمال بناء ورفع الدعامات الضخمة أكثر العمليات الهندسية تحدياً، واحتاج ذلك إلى الاستعانة ببعض من أكبر الرافعات في العالم، التي تصل قدرتها لرفع 1600 طن. وفي المجمل، تم تركيب 16 ألف مسمار لولبي لربط الـ 14 إطاراً التي تُثبت الدعامات الضخمة البالغ طول كل منها 120 متراً، الذي يعادل طول ملعب كرة قدم تقريباً، كما تم استخدام أكثر من 20 طناً من الطلاء اللازم لحمايتها. وسيتم تثبيت ما يزيد عن 110 أطنان من معدات العروض والإنتاج فوق مناطق المشاهدة المتنوعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب المصاعد والسلالم المتحركة، وتسير أعمال التجهيزات الكهربائية والميكانيكية وفقاً للجدول الزمني المعتمد. وستباشر شركة "إمباور"، عملياتها تحت شارع الشيخ زايد، تحضيراً لنقل 3600 طن من المياه المبردة، إلى الموقع. بينما ستقوم "هيئة كهرباء ومياه دبي" بإيصال خدماتها في نوفمبر. وستقوم شركة "إيه إي جي أوغدن" العالمية بإدارة العمليات اليومية في "دبي أرينا"، حيث ساهمت الشركة أيضاً بتقديم خبراتها التصميمية والتقنية خلال عمليات الإنشاء.

"إيه إي جي أوغدن" التابعة لمجموعة "أنشوتز"، مملوكة بالكامل لشركة "أنشوتز"، التي تملك وتدير ويتبع لها ما يزيد عن 150 من المنشآت البارزة الخاصة بالفعاليات والألعاب والمعارض العالمية الكبرى. وتشمل محفظة الشركة حالياً حلبة " ذا أو 2" في لندن، ومركز "ستابلز" في لوس أنجلوس، وحلبة "مرسيدس بنز" في شنغهاي، وحلبة "كودوس بنك" في سيدني.