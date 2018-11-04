إسماعيل المرزوقي: الاستدامة في مقدمة الأولويات

تواصل «الجـــنوب للطاقة» توسيع خبراتها في مجال التبريد والغاز والـــطاقة الشمسية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتي توفر مـــيزة إضافية لتمكين الشركات المتواجدة ضمن «دبي الجنوب» من زيادة إنتاجيتها وخفض تكاليف تشغيلها.

وقال إسماعيل المرزوقي، المدير التنفيذي لشركة «الجنوب للطاقة» إن «دبي الجنوب» تضع الاستدامة في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، انطلاقاً من التزامها المطلق بالمساهمة في جعل دبي مدينة مستدامة في مواردها بحلول العام 2021، من خلال تطبيق الممارسات الفضلى ذات الصلة بترشيد معدلات الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه.

وتعمل «الجنوب للطاقة» على تعزيز الأداء المستدام والصديق للبيئة عبر استشارات متخصصة لمراجعة أنظمة تبريد المناطق سعياً للحد من معدلات استهلاك الشركات للطاقة، وبالتالي تخفيض التكاليف والحد من البصمة الكربونية.

ويعمل المشروع على تخفيض تكاليف تبريد الشركات العاملة ضمنها بنسبة 75% بحلول العام 2030، مقدمةً وجهة أعمال صديقة للبيئة وموفرة للطاقة من الدرجة الأولى بالاستفادة من حلول وخدمات «الجنوب للطاقة»..