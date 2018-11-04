«مانشون غلوبال»: الوقت مثالي للاستثمار العقاري في دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد تقرير لموقع «مانشون غلوبال» الشبكي الأميركي، أن الوقت مثالي الآن للاستثمار العقاري في دبي، مع تواصل استعدادات الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020، الحدث المشهود الذي تستضيفه الإمارة، ويترقبه العالم، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر.

وتوقّع أن ينتعش قطاع العقارات في دبي، مع اقتراب «إكسبو دبي 2020» موضحاً أن سحر الاستثمار العقاري في دبي، بلغ أوجَه حالياً، وأن الوقت مناسب أكثر من ذي قبل لشراء العقارات الفاخرة في دبي بغرض الاستثمار حيث تتيح دبي حالياً للمستثمرين، مقابل نحو مليون دولار، شراء وحدة سكنية تطل على الخليج، وبرج خليفة، ومكونة من غرفتين وصالة أو وحدة بمساحة 2000 قدم مربعة مع إمكانية الدخول إلى شاطئ خاص، أو فيلا مكونة من 5 غرف.

واستعرض الموقع المتخصص في أخبار العقارات الفاخرة، ويتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، في تقريره، حزمة المحفزات التي أعلنتها حكومة الإمارات الأشهر الماضية، والتي تضمنت السماح بامتلاك الأجانب لشركاتهم في دبي بنسبة 100 % وتوقع أن ينعكس القرار بصورة إيجابية على أكثر من قطاع، إلا أن أكثر القطاعات استفادة، سيكون قطاع العقارات.