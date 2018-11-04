«فينتك هايف» يوقع 10 مذكرات تفاهم تعزيزاً للتكنولوجيا المالية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز ريادته كأفضل مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، وأحد أفضل 10 مراكز تكنولوجيا مالية عالمياً، من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات بين مسرّع «فينتك هايف» ومسرعات عالمية للتكنولوجيا المالية.

ووقّع «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، أكبر وأول برنامج مُسرِّع من نوعه في المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، أكثر من 10 مذكرات تفاهم مع مجموعة متميّزة من أبرز مؤسسات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، تشمل «مختبرات أكسنتشر فينتك للابتكار» العالمية في نيويورك ولندن وهونغ كونغ و«آي إي 5» في لندن و«سوبر تشارجر» في هونغ كونغ وكوالا لمبور و«لاتيس 80» في لندن وسنغافورة و«دايس فينتك إيس» في مومباي و«فاينانس إنوفيشن» و«لو سويف» في باريس و«بي-هايف» في بروكسل و«هولاند فينتك» في أمستردام و«خليج البحرين للتكنولوجيا المالية» في المنامة.

وبموجب الاتفاقيات، سيتعاون مسرّع «فينتك هايف» مع هذه المؤسسات العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة ورصد الفرص المتاحة بهدف تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا المالية العالمية عبر المنطقة، إلى جانب توفير المناخ الداعم لاستثمارات رأس المال الجريء في المنطقة وتحفيز برامج المؤسسات المبتكرة في جميع أنحاء العالم.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: تسلّط هذه الاتفاقيات الضوء على التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز التكنولوجيا المالية عالمياً، كما تؤكد مرة أخرى طموحاتنا بترسيخ دورنا في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تفتح آفاقاً أوسع من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، كما ستمكّن الشركات المبتكرة من مباشرة أعمالها بسلاسة بين دبي والعالم.

ونجح برنامج مسرّع «فينتك هايف» هذا العام في استقطاب 22 شركة ناشئة بما يعادل ضعف المشاركين البالغين 11 شركة ناشئة في دورته السابقة، كما توسّع البرنامج ليغطي مجالات تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.