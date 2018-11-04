غرفة عجمان تطلق مبادرة «حياكم»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مبادرة «حياكم» والمعنية بالترحيب بالأعضاء الجدد من الشركات والمؤسسات في الإمارة، ضمن لقاء ودي يعزز التواصل المباشر بين الغرفة وأعضائها، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

حضر اللقاء عبدالله سعيد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام الغرفة، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار وتنمية الأعمال في غرفة عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي مدير إدارة التراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد خير البلوشي مدير إدارة علاقات المتعاملين بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمؤسسات في الإمارة.

وقال عبدالله سعيد النعيمي: «لا شك أن انضمامكم للمنظومة الاقتصادية في عجمان، دافع رئيسي لسير عجلة التنمية، فأنتم على رأس أولوياتنا وسنحرص دائماً على توفير المناخ المحفز لنمو واستدامة أعمالكم، فبكم ولكم تعمل غرفة عجمان، فتواصلنا معكم مستمر، وغرفة عجمان ترحب بكافة مقترحاتكم وآرائكم، وسنسعى جاهدين لإيجاد الحلول لمختلف التحديات والعقبات بالتعاون مع شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية، حيث تعمل الغرفة وبالتعاون مع شركائها في دعم ورعاية مصالح الأعضاء واستدامتهم وتهيئة بيئة أعمال إيجابية لتنمية الاستثمار في التجارة والصناعة وقطاع الأعمال».

وأكد أن الانضمام لعضوية الغرفة يتيح الكثير من الخدمات والامتيازات، فغرفة عجمان حريصة دوماً على تعزيز دورها وخدماتها لمجتمع الأعمال.