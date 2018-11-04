الإنشاءات البترولية الوطنية تفوز بعقد قيمته 850 مليوناً في الكويت

المصدر: أبوظبي- البيان

أرست شركة نفط الكويت عقداً على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» بقيمة 850 مليون درهم، لتنفيذ مشروع تركيب خطوط حاويات جديدة لنزع الملوحة بعدد من مراكز التجميع، بهدف رفع مستوى جودة النفط الخام المستخرج من تلك المراكز، والذي سيتم إنجازه في غضون 39 شهراً.

وأوضح المهندس أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية أن العقد يتضمن تركيب خطوط حاويات جديدة لنزع الملوحة في 4 مواقع سيتم تنفيذها وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء.

وقال: إن توسع الشركة إقليمياً وعالمياً يعكس المستوى المتطور الذي وصلت اليه خدمات ومنتجات الشركة. وأضاف أن ترسية العقد على الشركة يؤكد مرة أخرى أن الشركة أصبحت في طليعة الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والطاقة.

وأضاف أن الشركة تفخر بكوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة وذات الخبرات الفنية المتقدمة، التي بفضلها تمكنت الشركة من زيادة حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتعزيز مستوى تنافسيتها.