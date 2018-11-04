خليفة الزفين: ترجمة عملية لرؤية القيادة

أكد خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»، أن «دبي الجنوب» تمثل قصة نجاح جديدة تترجم الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في بناء مدن المستقبل التي توفر بيئة مبتكرة للنمو والتطور، وتحقق السعادة للمجتمعات.

لافتاً إلى أنّها حققت نجاحات متلاحقة تكلّلت في اختيارها ضمن أفضل مراكز الشحن الجوي في العالم على مدى خمس سنوات من بدء التشغيل، وهي تقدم مدينة متكاملة وبيئة مثالية حاضنة لـ 5.000 شركة من مختلف القطاعات المحورية الداعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي وصولاً إلى حقبة «اقتصاد ما بعد النفط».

وأضاف الزفين: تدفعنا الإنجازات المتتالية إلى النظر بثقة وتفاؤل حيال السنوات القليلة القادمة بما تحمله من آفاق واعدة لـ «دبي الجنوب»، التي ستشهد توسعة هائلة من خلال استقطاب الصناعات التجارية الإلكترونية، وتطوير مركز لتسجيلات شركات الطيران، مدفوعةً باستراتيجية واضحة لتبسيط تكلفة الأعمال من خلال خفض الرسوم.