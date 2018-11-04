أدنوك للتوزيع تعتمد أحدث تقنيات الطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة الأعمال

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت أدنوك للتوزيع مذكرة تفاهم مع مركز التعاون البترولي الياباني لتوفير وتركيب وتجربة نظام متطور لتوليد الطاقة الشمسية بإحدى محطات الشركة في جزيرة ياس. حضر مراسم التوقيع التي أقيمت في المركز الرئيسي لشركة أدنوك للتوزيع عبد الله الظاهري، مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في مجموعة أدنوك، والمهندس سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع، وجون كيري نائب الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، وكانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، بالإضافة إلى إيجي هيراوكا المدير التنفيذي الأول لمركز التعاون البترولي الياباني، وريوتا سينو المدير العام لشركة كوزمو الهندسية في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية سيتم توفير وتركيب نظام لتوليد الطاقة الشمسية في محطة خدمة أدنوك ياس الشمالية، وهو ما يعكس التزام الشركة المستمر بمبادئ الكفاءة والاستدامة والبيئة في تحويل وتحديث عملياتها من خلال تجربة وتبني أحدث التقنيات.

وقال المهندس سعيد الراشدي: عملت الإمارات واليابان على بناء علاقات ثنائية متينة على مدار السنين، وذلك في مختلف المجالات سواء التجارية أو الثقافية أو السياحية أو في مجال التعليم. وتعد الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة بشكل عام مجالين لهما أهمية خاصة في اليابان، ويسرنا استضافة هذا المشروع الذي تلتقي أهدافه مع أهدافنا في أدنوك للتوزيع«.

وأضاف: تعتبر اتفاقيتنا مع مركز التعاون البترولي الياباني إضافة مهمة لبرنامجنا لزيادة الكفاءة في الشركة، والتعاون بشكل كامل مع التقنيات الصديقة للبيئة، وبالإضافة إلى العمل الذي نقوم به في مجال الطاقة الشمسية، لدينا نمو في عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي الذي يتوفر في 24 محطة، كما نقوم بتركيب أجهزة شحن السيارات الكهربائية في محطاتنا، الواقع أن هناك زخماً قوياً لعملياتنا البديلة للوقود».

وسبق للمركز الياباني التعاون مع مجموعة أدنوك من خلال عدد من المبادرات الهادفة لنشر الوعي البيئي.

وقال كانجي فوجيكي، سفير اليابان في الإمارات: تسهم هذه الاتفاقية في تشجيع استغلال الطاقة الشمسية في الإمارات، وهي خطوة هامة تجاه تحقيق اقتصاد صديق للبيئة بالتماشي مع الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة.

كما تعد هذه التجربة هي الأولى ضمن سلسلة من المبادرات التي تشجّع استخدام وحدات توليد طاقة مصغرة للاستخدام التجاري والمنزلي قريباً في الإمارات. وأضاف إنها خطوة جريئة في الطريق الصحيح، كتلك التي اتخذتها شركة أدنوك للتوزيع العام الماضي من خلال الطرح العام لأسهمها.

وقال د إيجي هيراوكا: عمل مركز التعاون البترولي الياباني بتفان لتعزيز علاقات الصداقة الثنائية بين اليابان والدول المنتجة للنفط منذ العام 1981، حيث تعد الإمارات أحد أهم شركائنا. وكلف المركز شركة كوزمو الهندسية المحدودة بأعمال توفير وتركيب نظام توليد الطاقة الشمسية المتطور بمحطة خدمة أدنوك ياس الشمالية، حيث من المقرر أن يتم تفعيل النظام بشكل كامل في ديسمبر المقبل.