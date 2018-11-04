مجموعة الفهيم تحصد جائزتين

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت مجموعة الفهيم جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز رابطة أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط لعام 2018. وتحتفي هذه الجائزة السنوية بإنجازات أمناء الخزائن، وتقوم بتكريم الشركات والأفراد على تميزهم في تنفيذ مبادرات مبتكرة في إدارة خزائن الشركات.

وقال أحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم: «تفخر المجموعة بوضع أول نظام هيكلي لإدارة رأس المال العامل الموجه لعمليات التصدير في الإمارات وعلى مستوى المنطقة. وتؤكد هذه الجائزة قدرة فريقنا وكفاءته في إدارة الوضع المالي والسيولة لدى المجموعة على أكمل وجه في ظل ظروف السوق السائدة».

من جانبه، قال كريشنا سوبرامانيان، الرئيس المالي في مجموعة الفهيم: «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة التي تعكس قوة مجموعة الفهيم، كما أنها شهادة على الثقة والتقدير العاليين اللذين تتمتع بهما الشركة في أوساط المصرفيين والدائنين وأصحاب المصلحة».

وباعتبارها شركة رائدة في تبني مفاهيم جديدة في إدارة الخــزينة، تمكنت مجموعة الفهيم من تحقيق الاستفادة القصوى من الحلول التمويلية المبتكرة التي تقدمها مؤسسة «يولر هيرمز أي جي»، الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في ألمانيا.