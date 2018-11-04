«الضرائب» تطالب المسجلين بالمحافظة على سرية معلوماتهم

المصدر: أبوظبي- البيان

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب كل المسجلين لدى الهيئة بعدم الإفصاح عن بياناتهم المالية أو الضريبية لأي شخص أو شركة من غير المعنيين أو المخولين رسمياً بالتعامل بهذه البيانات. وأكدت الهيئة في بيان لها أمس ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر تجاه الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وعدم مشاركة أي جهة بأرقام التسجيل الضريبية الخاصة بهم أو أرقام حساباتهم المالية.

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تقم بتخويل أي جهة لطلب بيانات مالية أو محاسبية شخصية أو مؤسسية، تتعلق بالضرائب أو بأية أمور أخرى تخص المسجلين ضريبياً، داعية كل المسجلين لديها للمحافظة على سرية بياناتهم.

ويقدم المسجلون للضريبة إقراراتهم ضمن المهلة المتاحة، لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، وفقاً للمواعيد المحددة لفتراتهم الضريبية، وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae المتاحة على مدار الساعة بالوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي وتعبئة بيانات النموذج، ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية ثم يتم ضغط «تقديم» وبعد ذلك يتم دفع الضريبة المستحقة بالضغط على تبويب «مدفوعاتي».

ويتم التحصيل من المسجلين بالهيئة عبر آليات الدفع المتاحة للسداد، والتي تشمل آليات متنوعة منها منصة الدرهم الإلكتروني، ونظام الإمارات للتحويلات المالية.