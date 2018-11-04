الملتقى المصرفي للشرق الأوسط يستقطب مؤسسات مالية دولية رائدة

المصدر: دبي - البيان

أعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 52 الأعضاء العاملة في الإمارات، أمس جدول أعماله النهائي لـ «الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط» للعام 2018، كما أكد مشاركة عدد من أبرز الأسماء من القطاع المصرفي العالمي، إلى جانب شخصيات رسمية رئيسة تشمل محافظ البنك المركزي الفنلندي ومحافظ بنك الكويت المركزي.

وسيجمع هذا الحدث رفيع المستوى، الذي يدعمه مصرف الإمارات المركزي، أكثر من 20 بنكاً ومؤسسة مالية دولية رائدة لمناقشة مستقبل القطاع المصرفي على مدى السنوات العشر المقبلة. ومن المقرر أن يُعقد الملتقى الأحد المقبل بفندق هيلتون دبي بمدينة الحبتور.

ويستقطب الحدث مجموعة مميزة من المتحدثين على غرار بريت كينج، صاحب الكتابين الأكثر مبيعاً «البنك 2.0» و«البنك 3.0» والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال (Moven)،

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: الملتقى حاز اهتماماً كبيراً من مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو استكمال لمسيرة النجاح التي شهدتها الدورات الخمس الماضية. ونحن على أتم الاستعداد لاستضافة النسخة السادسة وعلى ثقة تامة بأن هذا الحدث سيشهد مشاركة غير مسبوقة من المنطقة والعالم.

ويستقطب الملتقى ما يزيد على 400 من الشخصيات البارزة لمناقشة دور الابتكار في مجال التكنولوجيا، والتطورات الحديثة فيما يتعلق بالامتثال للأطر التنظيمية، والخدمات المصرفية المستدامة، والتحديات الآخذة في التطور باستمرار، في تشكيل القطاع المصرفي في المنطقة على مدى العقد المقبل. ويقام الملتقى على مدار يوم واحد بالتعاون مع «فاينانشال تايمز».