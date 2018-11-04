203 آلاف معاملة بجمارك دبي خلال «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - البيان

أفادت إحصاءات جمارك دبي، بأن الدائرة أنجزت 203650 معاملة عبر قنواتها وخدماتها الذكية خلال مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونظمتها دائرة المالية في دبي، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الماضي.

وتوفر جمارك دبي 48 خدمة رئيسية عبر تطبيقاتها الذكية، تتميز بسهولة الاستخدام، والتي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز التحوّل الرقمي بدلاً من إنجاز المعاملات يدوياً، وما يتطلب من الحضور إلى المركز واستهلاك الوقت والجهد.

وقال محمد إبراهيم الهاشمي مدير الإدارة المالية في جمارك دبي: «تقود جمارك دبي عملية التحوّل الرقمي في القطاع الحكومي، حيث تعد أول دائرة تحوّل خدماتها إلى إلكترونية عام 2009 وأول دائرة تتحول إلى دائرة ذكية عام 2013، وبناءً على ذلك تدعم الدائرة المدينة الأذكى عالمياً دبي عبر ما توفره من منصات وتطبيقات ذكية تهدف إلى تشجيع المتعاملين لإجراء المعاملات الحكومية عبر القنوات الذكية، والاستفادة من المميزات التقنية في تسريع إنجاز الإجراءات الجمركية.

ولفت إلى أن الدائرة خصصت موظفين في مكاتب الاستقبال لإرشاد وتوعية رواد مراكز الخدمة حول كيفية الحصول عليها ذاتياً عبر هواتفهم الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني، إضافة إلى استقبال المعاملات التي لا يمكن إجراؤها إلا بالحضور الشخصي إلى مركز الخدمة.

وقال، إن نحو 90 % من إجمالي عدد المعاملات الجمركية في جمارك دبي تتم عبر القنوات الذكية، فيما يزال 10% من المعاملات تتم عن طريق «الكونترات»، متوقعاً أن تصل نسبة المعاملات التي ستتم عبر التطبيقات الذكية للدائرة إلى نسبة 100% قبل 2020.