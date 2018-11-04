كبرى الشركات العالمية تشارك بمعرض دبي للهليكوبتر

المصدر: دبي- البيان

يواصل «معرض دبي للهليكوبتر 2018»، الحدث الدولي لتكنولوجيا وعمليات الطيران المروحي، الذي يقام كل عامين والمخصص لصناعة الطيران المروحي، استقطابه لمشاركة دولية واسعة من جانب أبرز اللاعبين الدوليين في مجال تكنولوجيا وعمليات الطيران المروحي المدني والعسكري.

وسيوفر هذا الحدث، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري في الجناح الملكي بـ«مطار آل مكتوم الدولي» الواقع في منطقة «دبي الجنوب»، منصة مثالية لمناقشة أحدث الاتجاهات في هذا القطاع، والاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية ذات الصلة بالطيران المروحي التجاري والمدني والعسكري، واستكشاف فرص الشراكات المحتملة في هذا المجالات.

وتضم قائمة أبرز المشاركين الذي أكدوا مشاركتهم في هذا الحدث شرطة دبي، هيئة دبي للطيران المدني، دبي الجنوب، شركة «دارت أيروسبيس»، «ترانسميكس سيستمز»، «ساوثيرن كروس آفييشن»، «فلير سيستمز»، «هارتمان لتجارة السيارات المعدلة»، «ديفور آفييشن»، «أف. أي. سي. ورلدوايد»، «موتور سيك ميدل إيست»، «فيرتكس آيروسبيس»، «الثريا» وأكاديمية الفجيرة للطيران.

وقال أحمد أبو الهول، المدير العام لـ«مجموعة دوموس»، الجهة المنظمة لـ«معرض دبي للهليكوبتر 2018»: يتزايد استخدام الطائرات المروحية في مجالات الصناعة والضيافة وإدارة الأزمات، بما في ذلك الجيش والنقل والشحن ومكافحة الحرائق والإنقاذ ودعم قطاع النفط البحري.

وتعكس مستويات الاهتمام العالية التي أبداها أبرز اللاعبين الدوليين في مجال صناعة المروحيات خلال المعرض، الثقة العالمية المتنامية بقدرة المنطقة على أن تصبح قوة مؤثرة في تحديد خريطة الطريق المستقبلية للقطاع.

وقال الدكتور بول آدمز، الرئيس التنفيذي لـ«آيروميديكال إنوفيشن» الأسترالية: نشارك في المعرض لاطلاع الحضور على التقدم المستمر في مشروع «ثندربيرد»، الذي يهدف إلى تحقيق الريادة في تنفيذ خدمات الإجلاء الطبي الجوي.

مؤتمران

يتضمن معرض دبي للهليكوبتر 2018» مؤتمرين هما؛ «تكنولوجيا وعمليات المروحيات» و«الأمن العسكري والوطني» واللذان سيسلطان الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك كيفية تمكين الأجهزة الشرطية من خلال أدوات إنترنت الأشياء؛ ودور المرأة في الأمن الوطني؛ واستخدام الروبوتات في حفظ الأمن وطائرات الهليكوبتر؛ واستعراض سبل وطرق جديدة لمكافحة الإرهاب المتصل بأنشطة المخدرات من خلال الذكاء الاصطناعي.