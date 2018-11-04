غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تشارك في معرض «بيزنكس»

المصدر: القاهرة- البيان

أعلنت غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي المشاركة في معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2018»، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات بالقاهرة.

ومن جانبها، قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر: إن وزارة الاستثمار تعتزم عرض خريطتها الاستثمارية، وبرامج الإصلاح في مصر، وفرص ترويج الاستثمار، وأبرز المؤشرات حول نمو الاستثمار في الفترة الماضية بالحقائق والأرقام، خلال مشاركتها بالمعرض لتوضيح المسار المستقبلي للمستثمرين في مصر.

وأوضحت أن هذا المعرض يمثل أهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي، مؤكدة أن حرص الدول العربية والأجنبية على المشاركة بمثل هذه المعارض في مصر يشير إلى الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري.