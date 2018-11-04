842 مليوناً عمولات وسطاء عقارات دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

تمكّن الوسطاء العقاريون في دبي من حصد 842 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 عبر 18121 إجراء ساهموا في إنجازها.

وأوضحت «أراضي دبي» أن العمولات تحققت من خلال جهود الوسطاء في عمليات بيع الأراضي وبلغت عمولاتهم منها 429 مليون درهم، ونحو 73 مليون درهم من مبيعات المباني، بينما بلغت العمولات من مبيعات الوحدات السكنية بأنواعها 340 مليون درهم.

وكشفت عن انتعاش نشاط المرأة في مجال الوساطة العقارية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 1901 امرأة سجلّن 5617 إجراءً، وبلغت حجم عمولاتهن 261 مليون درهم.

وقال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، إن الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في السوق، حيث يعوّل عليهم لاستقطاب المستثمرين من العالم وإبراز ما يتمتع به سوقنا العقاري من خصائص مميزة، موضحاً أن 5622 وسيطاً عقارياً أسهموا في تعزيز حيوية هذا القطاع.