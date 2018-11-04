25 شركة إماراتية تشارك في معرض سعودي للوقاية من المخاطر

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد «المعرض السعودي الدولي للأمن والوقاية من المخاطر 2018» والذي تنطلق فعالياته اليوم في الرياض مشاركات محلية واسعة من كبرى الشركات الوطنية الدفاعية والأمنية المختصة التي تعرض أحدث منتجاتها من الأنظمة والمعدات والمنتجات العسكرية والأمنية المستخدمة في المجالات البرية والبحرية والجوية، وذلك تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة 25 شركة.

منصة

وقال سلطان عبدالله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، إن جناح الإمارات المشارك في المعرض والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، يعد منصة للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، حيث يضم معروضات لشركات وطنية متخصصة في مختلف قطاعات التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها، مشيرا إلى أن الجناح يتضمن عرض منتجات وخدمات لأكثر من 25 شركة وطنية.

ومن بين الشركات العارضة في المعرض شركة الإمارات للصناعات العسكرية (إديك)، الشركة الوطنية الرائدة في الصناعات العسكرية، والتي تندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في مختلف جوانب الصناعات العسكرية البرية والجوية والبحرية، ومن بين الشركات التابعة شركة إديك كراكال هي وحدة لتصنيع الأسلحة الخفيفة، تقوم بتصميم وتطوير وتجميع مجموعة من الأسلحة النارية الحديثة، من المسدسات إلى البنادق القناصة.

ذخائر

كما تعرض شركة بارج داينامكس مجموعة من أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جواً، فيما تقدم شركة بارج للذخائر طيفاً عريضاً من منتجات الذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والخدمات المتعلقة بها، فيما تعرض شركة المتقدمة بايروتكنيكس خمس مجموعات من المنتجات الرئيسية التي تشمل القنابل الدخانية، وعبوات الستار الدخاني وطلقات الإشارة والأجهزة المضيئة والقنابل الصوتية وعبوات الصدمة اليدوية وعبوات التدريب.

أما شركة نمر للسيارات وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الإمارات للصناعات الدفاعية (إديك)و تعتبر من أكبر شركات المصنعة للمركبات العسكرية المدولبة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستعد لعرض أكثر مركباتها تطوراً في المعرض الدولي للأنظمة والمعدات الدفاعية والأمنية.

وتعرض الشركة مركبة التدخل السريع (أر أي في) التي تعتبر أخف المركبات وزناً بالنسبة للقوات الخاصة كما تعرض أفضل المركبات من حيث الحماية ذات الدفع الرباعي متعددة الأدوار وغيرها من المركبات.

وتشارك شركة العسبر لصناعة المركبات المتخصصة في مجال تطویر وتعدیل الآلیات العسكریة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، حيث تعمل على تطوير وتعديل المركبات والآليات العسكرية لتتناسب مع ظروف التشغیل الصحراویة الشاقة، وتعمل الشركة في تصفیح وتدریع السیارات المدنیة بكل أنواعها.

أما شركة «أبوظبي لبناء السفن» فتشارك في المعرض من أجل تعزيز مكانتها كشركة عالمية رائدة متخصصة في بناء السفن وتقديم خدمات الدعم اللازمة لشركات الخدمات البحرية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.