مجلس إدارة «ساند» يستعرض ميزانية عام 2019

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس إدارة شركة «ساند» اجتماعهم الرابع، بحضور الدكتور جيرت و. ريجل، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم خلاله استعراض ميزانية العام 2019. وتعد «ساند» مشروعاً مشتركاً بين شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وشركة «أبليونا لإدارة المرافق» الألمانية.

استعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقر محتويات محضر الاجتماع الأخير للمجلس الذي عقد في 1 يوليو 2018، واعتمد قراراً بتعيين المدير التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات، والموافقة على جدول تفويض الصلاحيات.

وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على لمحة عامة بشأن الجوانب التشغيلية للمشاريع الحالية، والمشاريع الإضافية المستقبلية ونتائج استطلاع رضا العملاء. ونظراً لأن الصحة، والسلامة، والبيئة والجودة لها أهمية قصوى في أعمال إدارة المرافق، كانت ضمن الموضوعات الأساسية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة.

وقال الدكتور جيرت و. ريجل: «تم اختتام اجتماع ناجح للغاية لمجلس الإدارة، واتخذت القرارات بشكل جماعي بشأن مسائل مهمة مدرجة في جدول الأعمال. كما راجع المجلس التقرير المالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 المتعلق بالميزانيات الفعلية والمخصصة، إضافة إلى ميزانية العام المقبل».

وكان هناك تطورات جديدة بخصوص «ساند» من الشارقة لإدارة الأصول وغيرها في ما يتعلق بتطوير الأعمال، والاتجاهات والعواقب التي تم إبرازها والتي تتعلق بالتفتيش على الصحة المهنية والسلامة، والبيئة، ومشروعي التدريب الوقائي وكاشفات الدخان وغيرها، وفي في نهاية الاجتماع، تم جدولة اجتماعات العام المقبل.