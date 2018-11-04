غرفة الشارقة تنظم عصفاً ذهنياً لدعم التصدير

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، جلسات عصف ذهني، بمشاركة عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية في الشارقة المعنية بالتصدير ودعم المنشآت المُصدّرة والمُشاركة في البرنامج الترويجي والاستثماري للإمارة.

حضر الجلسات عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وقال العويس: إن تنظيم هذه الجلسة جاء في إطار السعي لتحقيق استراتيجية مركز الشارقة لتنمية الصادرات الذي يعتبر إحدى مبادرات الغرفة التي أطلقت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بهدف تنمية وتطوير صادرات الشارقة وتهيئة السبل المساندة لمجتمع الأعمال في الإمارة، لتطوير أعماله.