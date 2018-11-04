اختيار لجان تحكيم جائزة الشارقة في المالية العامة

المصدر: الشارقة- البيان

ترأس سالم يوسف القصير، رئيس المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة، مؤخراً، الاجتماع الثاني للمجلس، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور منصور بن نصار، وأعضاء المجلس، وبعض المستشارين والخبراء، الذين ناقشوا تفاصيل تشكيل هيئة تحكيم الجائزة في دورتها الأولى، التي ستقام في فبراير 2019.

تم خلال الاجتماع اقتراح الجدول الزمني للجائزة، وخلص إلى اختيار لجنة مكونة من ثماني شخصيات، على أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بترشيح أربع منهم، فيما يتولى المجلس الأعلى للجائزة في الشارقة، اختيار بقية الشخصيات الأخرى، بالاعتماد على ترشيحات مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المتخصصة بالتميز المؤسسي والإداري.

وكشف مجلس إدارة الجائزة عن ترشيحه للجنة التحكيم، كلاً من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الشافعي رئيساً للجنة، وبعضوية كل من الدكتور أكثم عيسى حمود المغايرة، والدكتور حازم شرف الدين حافظ، والدكتورة مها محمد طه القاضي، والأستاذ رامي نعمان الجاغوب، والأستاذة عذاري فهد الحمادي، والأستاذ عبد العظيم علي رزق حرب، والأستاذ إبراهيم محمد عبد الفتاح.