«سياحة عجمان» تنضم لبرنامج «إسعاد» في شرطة دبي

المصدر: عجمان- البيان

أبرمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بشأن تزويد موظفي الدائرة ببطاقة «إسعاد»، التي تصــدرها شرطة دبي لإسعاد موظفيها، وتشمل كل العروض والخصومات والــمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين.

قام بتوقيع المذكرة من دائرة التنمية السياحية، إبراهيم محمد المري، مدير إدارة التراخيص والمعايير السياحية، فيما وقعها من شرطة دبي، العميد محمد راشد بن صريع، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

يأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً علــى توطــيد أواصر التعاون والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية السياحية في عجمان.

وأشار إبراهيم محمد المري إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون بين دائرة التنمية السياحية في عجمان وشرطة دبي، وأنه سيكون لها انعكاس إيجابي على موظفي الدائرة في الحصول على ميزات متنوعة وخصومات تسهم في إسعادهم، مقدماً شكره للقيادة العامة لشرطة دبي على التعاون الدائم مع دائرة التنمية السياحية وتعزيز الشراكة بين الجانبين.

موضحاً أنه من خلال المشاركة في هذه الاتفاقية، سيكون لكل المشتركين ببطاقة «إسعاد» وعي أكبر بالفنادق والمطاعم ومناطق الجـذب السياحي وأدوار شركاء الدائرة في ترويج عــجمان كونه مركزاً ثقافياً لجميع مصادر الترفيه والتسلية والسياح.

من ناحيته، أكد العميد محمد راشد بن صريع أن توقيع المذكرة يعكس اهتمام شرطة دبي وحرصها على نشر ثقافة السعادة خارج محيط بيئتها الداخلية، بما يرسّخ القيم المؤسسية في مختلف بيئات العمل.