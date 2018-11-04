«استراتيجية جمركية موحدة» اليوم لدعم تنافسية الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

تطلق الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية اليوم، الاستراتيجية الجمركية الموحدة كونها أول استراتيجية موحدة على مستوى قطاع الجمارك في الدولة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال علي الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن الاستراتيجية تستهدف دعم المنظومة الأمنية والجمركية للدولة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال توحيد الجهود وتحقيق الانسجام والتناغم والتكامل بين محاور العمل الجمركي في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وقال: إن الرؤية كانت واضحة لدى الهيئة وفريق العمل في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة للدولة ومبادئ رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الحكومية نحو استشراف المستقبل، في إطار مئوية الإمارات 2071، بأن يكون الارتقاء بمستوى العمل الجمركي محلياً واتحادياً، والارتقاء بأداء المنظومة الجمركية على مستوى الدولة، وإدارة المخاطر الجمركية بكفاءة ورفع كفاءة المنافذ الجمركية أهم الأهداف التي ينبغي العمل على تحقيقها حتى 2021.

وأضاف علي الكعبي أن الاستراتيجية أعدت بواسطة كفاءات وطنية، لديها خبرة طويلة في العمل الجمركي، وتملك رؤية مستقبلية متطورة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على مسيرة العمل الجمركي في الدولة.