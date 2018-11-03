«بلومبيرغ»: «مدينة مصدر» مشروع طموح

وصفت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء «مدينة مصدر» بأنه مشروع طموح أطلقته أبوظبي منذ عقد من الزمان بُغية إنشاء أول مدينة في العالم خالية تماماً من الانبعاثات الكربونية، المخلفات، وحتى السيارات.

وتطرقت «بلومبيرغ» إلى «مدينة مصدر» في سياق تقرير نشرته أمس عن بناء المدن الجديدة بالكامل من الألف إلى الياء.

وذكرت الوكالة أن حكومة أبوظبي صممت أنظمة كهربية للنقل الشخصي السريع، مثل كبائن وكبسولات لنقل السكان بين مئات المحطات والمواقف، وزودت بها «مدينة مصدر».

وأفادت «بلومبيرغ» بأن حكومة أبوظبي تستفيد من «مدينة مصدر» في أداء وظيفة أخرى شديدة الأهمية، وهي كمختبر لتجربة التقنيات الخضراء الجديدة. وذكرت الوكالة أن هذا الاستخدام لا يقتصر على الحكومة فقط، وإنما هو متاح أيضاً لشركائها من القطاع الخاص، ومنهم شركات عالمية بارزة مثل «شنايدر إليكتريك»، «مدينة مصدر»، و«سيمنز»، والتي تمتلك جميعاً منشآت في «مدينة مصدر».