«كانو للملاحة» أفضل وكيل شحن لعام 2018

المصدر: دبي - البيان

فازت كانو للملاحة، وهي شركة أعمال مملوكة بالكامل لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، بجائزة أفضل وكيل شحن خلال جوائز سي تريد البحرية في حفل أقيم في أتلانتس النخلة، بمدينة دبي مؤخراً.

وقد تم استلام جائزة «أفضل وكيل شحن لعام 2018» من قبل المدير العام التنفيذي لكانو للملاحة جوناثان بيغريف، وحضر الحدث مسؤولون تنفيذيون من كانو للملاحة بما في ذلك المدير التجاري نيكولاي نورمان وأعضاء فريق الإدارة.

وقال فوزي أحمد كانو، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالنيابة في مجموعة يوسف بن أحمد كانو : «هذه شهادة نعتز بها، حيث تعزى إنجازاتنا للعمل الجماعي المتميز، إضافة إلى الخبرة والعناية التي نقدمها لقاعدة عملائنا العالمية، وكذلك العمل مع فريق ممتاز يعمل من خلاله جميع الشركاء والمسؤولين لهدف موحد. وهذه إحدى أهم مميزات كانو للملاحة».

وقال جوناثان بيغريف، من كانو للملاحة «هذا اعتراف جدير بجهدنا المستمر في تقديم حلولنا المتقدمة في صناعة الشحن، وقوتنا في تبني ملاحظات عملائنا بسلاسة.

لقد أثبتنا أننا مستعدون للاستثمار في الجودة للحفاظ على معاييرنا على أعلى مستوى ممكن، ليس فقط من حيث الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات بمجالنا، ولكن أيضاً بالامتثال للوائح والقوانين العالمية وسعينا لرد الجميل لمجتمعاتنا من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية وفهم احتياجات العملاء وتحدياتهم اليومية».

وأضاف: «لقد أظهر الفوز ثقة كبيرة في مسار كانو للملاحة في التوسع بأسواق جديدة مثل أفريقيا، ويحفّزنا فوزنا بالعمل لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل».