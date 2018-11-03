10 محطات تاريخية في مسيرة دبي نحو العالمية

المصدر: دبي - البيان

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في «تويتر» فيديو يرصد أهم المحطات في مسيرة دبي نحو العالمية، وأبرز الفيديو 10 محطات رئيسية تتضمن مشروعات اقتصادية وتجارية وسياحية وعمرانية كبرى وعلامات تاريخية مميزة في تاريخ الإمارة، بدءاً من افتتاح ميناء راشد عام 1972، وتشييد مركز دبي التجاري العالمي في عام 1978.

وافتتاح ميناء جبل علي عام 1979، وإطلاق شركة طيران الإمارات عام 1985، مروراً بافتتاح فندق برج العرب عام 1999، وكذلك البدء في بناء نخلة جميرا في عام 2001، وافتتاح دبي مول عام 2008. وشملت المحطات البارزة في تاريخ الإمارة أيضاً افتتاح برج خليفة، الذي يعد أطول برج في العالم عام 2010، وكذلك الفوز باستضافة إكسبو 2020، وختاماً حصول مطار دبي الدولي على المركز الأول عالمياً في السفر الدولي.