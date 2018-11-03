«أيوفي» توقع اتفاقية تعاون مع «منهاج للاستشارات»

المصدر: المنامة - البيان

وقّعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» اتفاقية تعاون مع شركة منهاج للاستشارات ومقرها دولة الإمارات كأول مركز والوحيد حالياً «شريك ذهبي معتمد للتعليم» في العالم.

وقام بتوقيع الاتفاقية عمر مصطفى الأنصاري، الأمين العام بالإنابة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» والدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات، بحضور المئات من المشاركين الذين شاركوا في الحدث من أكثر من 20 دولة.

وقال عمر الأنصاري: «نحن فخورون بالعمل مع منهاج للاستشارات خلال العقد الماضي. وهذا التكريم يؤكد على الاعتراف بخدمات منهاج في تعزيز معايير أيوفي على محاور متعددة:

من خلال المشاركة في عملية إعداد وتطوير المعايير، وتقديم برامج «المراقب والمدقق الشرعي» و«المحاسب القانوني الإسلامي المعتمد» التدريبية عالية الجودة، وتوفير مركز امتحانات، ودعم جلسات الاستماع العامة لأيوفي. ونأمل أن تقوى علاقتنا وتثرى في المستقبل، خاصة ونحن نتشاطر نفس الرؤية في أهمية تنمية الموارد البشرية في مجال التمويل الإسلامي».

وشدد الدكتور فاتح على الحاجة إلى المعايير من أجل تأمين مستقبل التمويل الإسلامي.

وقال: «إن منهاج للاستشارات تؤمن بأن صناعة التمويل الإسلامي العالمية يجب أن تقيس ممارساتها الشرعية والمحاسبية -على أقل تقدير- بالمعايير التي أصدرتها الهيئة، وهي الطريقة الوحيدة لطمأنة العملاء والمستثمرين وتعزيز ثقتهم بأن منتجات وخدمات المؤسسات تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة وفي هذا الصدد، نثمِّن قرار الهيئة الشرعية العليا في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اعتماد المعايير الشرعية للهيئة.