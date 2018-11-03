دبي تتصدّر المدن الأبرز معمارياً على مستوى العالم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد المهندس عمرو فاروق مدير مشروعات شركة فايبركس للإنشاءات في دبي أن دبي تمكنت السنوات الأخيرة من تصدر قائمة المدن التي تمتلك أكثر المشروعات المعمارية ابتكاراً وتفرداً هندسياً في العالم، موضحاً أن الإمارة تسابق الزمن وتمنح العالم دروساً عملية في سرعة الإنجاز والكفاءة كما ستضيف مباني وتحفاً معمارية جديدة تواكب إكسبو 2020 .

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف على وجود الأبراج الشاهقة وعلى رأسها برج خليفة أعلى مبنى في الكرة الأرضية وفندق برج العرب التحفة المعمارية وفندق جي دبي ماريوت ماركيز أعلى فندق في العالم.

وإنما يمتد أيضاً إلى المباني المتفردة في شكلها مثل برج كيان وفندق اتلانتس ان هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل مع تطبيق أعلى نظم الأمن والسلامة والحماية وأن دبي أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين في مجال الإنشاءات والهندسة.

إجراءات وقائية

وقال المهندس عمرو فاروق في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» إن كل المباني في دبي مقاومة للزلازل وفقاً لمعدلات مرتفعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تعتمدها على الرغم من أنها ليست في منطقة زلازل، وأن كل مراحل الإنشاء في دبي تخضع لعدد من الجهات المختصة منذ التخطيط للمشروع، ومروراً بمواصفات المواد الخام المستخدمة.

ومنها المواد المقاومة للحريق وعينات الإسمنت والحديد المسلح وغيرها، وحتى الانتهاء من تسليمه بمعايير ورقابة صارمة منها بلدية دبي والدفاع المدني في دبي وغيرها، الأمر الذي جعلها من أكثر المدن عالمياً أماناً وتميزاً في السكن والعمل والسياحة.

وأشار مدير مشروعات شركة فايبركس للإنشاءات إلى أن التقارير المتخصصة التي صدرت أخيراً أكدت تصدر دبي القائمة التي ضمت 8 مدن عالمية مما جعل من زيارتها ضرورة لازمة لعشاق الهندسة المعمارية الحديثة بفضل مبانيها المستقبلية وجمالياتها الفريدة المستمدة من الحاضر والتراث الأصيل.

وأضاف المهندس عمرو فاروق أن دبي لديها أكفأ أنظمة الوقاية من الحرائق عالمياً إضافة إلى أفضل طرق المكافحة التي جعلتها تحتل المركز الأول عالمياً في أقل نسب إصابات ووفيات بسبب الحرائق.

وأنه وفقاً للوقائع التي حدثت في دبي منها حريق العنوان والشعلة التي شهد العالم فيها بكفاءة الأنظمة ورجال الإطفاء، منوهاً إلى العمل مستمر في تطوير تلك الأنظمة بشكل مستمر وفقاً لأبرز المستجدات وأحدث المعايير العالمية.

سباق

دبي تربط إنجازها للمشروعات الكبرى بأحداث عالمية ما يجعلها في سباق مع الزمن مثل ارتباطها بمعرض إكسبو وأنه منذ الآن وحتى الانطلاق سيتم افتتاح عدد من المباني والتحف المعمارية التي ستكون حديث العالم لسنوات.