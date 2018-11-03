«وورلد براندينغ أواردز 2018» تكرّم العلامات التجارية الرائدة في المنطقة

المصدر: لندن - البيان

كرّمت جوائز تكوين العلامة التجارية العالمية «وورلد براندينغ أواردز» المرموقة، 270 علامة تجارية من 33 دولة بلقب «أفضل علامة تجارية للعام»، في «ستيت أبارتمنتس» في قصر «كنسينغتون».

وتمّ الإعلان عن قائمة الرابحين العالميّين لهذه النسخة من الجوائز والتي تشمل كلّاً من «بكين تونج رن تانغ» و«بي إم دبليو» و«كارتييه» و«كلوب ميد» و«جينكو سولار» و«جوني ووكر» و«ليغو» و«لوريال» و«لوي فويتون»، و«نسكافيه» و«روليكس» و«سامسونغ» و«شوارزكوف» و«ياكولت».

وضمّت قائمة الفائزين على الصعيد الوطني من الشرق الأوسط كلّاً من «البنك الأهلي المتّحد» و«السوق الحرّة في البحرَين» و«باتيلكو» و«سينيكو» و«طيران الخليج» (البحرَين) و«جي آي جي» و«كيمز» و«ريفا» وبنك الكويت الوطني «إن بي كي» و«بيت التمويل الكويتي» (الكويت) و«المها»،.

و«بنك مسقط» و«عمانتل» و«بوفاك عمان» (عمان)؛ و«عطور الجزيرة»، و«شركة بترول الكويت العالميّة» Q8، و«الخ» و«أدنوك للتوزيع» و«العين» و«صيدليّة إبن سينا» و«سنتربوينت» و«مجوهرات داماس» و«شركة الإمارات للاتّصالات المتكاملة» و«السوق الحرّة في دبي» و«دبي مول» و«غاز الإمارات» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«شركة الاتحاد للطيران» و«مؤسّسة الإمارات للاتّصالات» و«مستشفى المركز الطبي الجديد».

وضمّت قائمة الفائزين على الصعيد الإقليمي كلّاً من «لولو» و«سيراميك رأس الخيمة».

ويتمّ تحكيم الفائزين من خلال ثلاثة عناصر تتضمن: تقييم العلامة التجارية وأبحاث السوق الاستهلاكية، وتصويت الجمهور عبر الإنترنت. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ تصويت المستهلكين يشكّل 70% من عملية التقييم. ويتمّ الإعلان عن فائز واحد ضمن كلّ فئة لكلّ بلد.

وقال ريتشارد رولز، رئيس مجلس إدارة منتدى «وورلد براندينغ فورم»: «تحتفي الجوائز بإنجازات عددٍ من أفضل العلامات التجارية في العالم. وبمعدّل ستّة رابحين فحسب لكلّ دولة، يُعتبر الفوز بهذه الجوائز إنجازاً عظيماً».

وقال بيتر بيك، الرئيس التنفيذي للمنتدى: «تمّت تسمية أكثر من 4500 علامة تجارية من 57 دولة هذا العام، وتمّ الإعلان عن ربح 351 علامة تجارية من 49 دولة – ربحت 81 علامة تجارية من 16 دولة خلال حفل نيويورك، وربحت 270 علامة تجارية من 33 دولة في حفل لندن. ولم تُمنح الجوائز لجميع الدول، إذ أن بعض العلامات التجارية لم يحصل على ما يكفي من الأصوات لكي تتأهل».