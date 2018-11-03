«وصل1» سباق الرافعات

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتسابق رافعات البناء وفرق العمل لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع بارك غيت ريزيدنسيز، الذي يضم أربعة أبراج في إطار المشروع الأم (وصل 1) المطل على حديقة زعبيل وشارع الشيخ زايد بدبي.

ونجحت مجموعة وصل لإدارة الأصول مطورة المشروع، ببيع برج سكني بالكامل خلال ساعات من فتح الباب أمام المستثمرين للتملك، وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك على موقعها الإلكتروني أن منطقة الكفاف التي يقع فيها المشروع شهد خلال العام الجاري 2018 بيع 305 شقق سكنية، بمبلغ إجمالي تجاوز661 مليون درهم.

يضم «بارك غيت ريزيدنسيز»، 746 شقة موزعة على 4 أبراج سكنية فاخرة، تجمعها قاعدة مشتركة تحيطها مسطحات خضراء ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة في منتصف عام 2020.

ويعد «وصل1»، المشروع الأكبر للشركة الذي تطرحه بنظام التملك الحر، ويجري حالياً تنفيذ أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى من المشروع بعد تعيين شركة كيلي للمقاولات، فيما أخذت شركة «هيلز آند فورت» للإنشاءات مهام تنفيذ أعمال البنية التحتية.