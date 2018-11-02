جوائز «أدنوك» للتميز تحتفي بالإنجازات الاستثنائية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الفائزين في الدورة الأولى من (جوائز أدنوك للتميز) التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية ضمن جهود تحقيق النقلة النوعية التي تشهدها المجموعة لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي حضره قرابة 1000 موظف، تم تكريم فرق العمل التي حققت إنجازات استثنائية تجسد قِيمَ أدنوك المؤسسية المتمثلة في العمل بروح التعاون واحترام الجميع والالتزام بالمسؤولية والإيمان بالريادة واستشراف المستقبل والعمل بكفاءة والالتزام التام بميثاق أدنوك 100% صحة وسلامة وبيئة.

حيث ساهمت الفرق الفائزة من خلال تطبيقها لهذه القيم في تسريع تنفيذ الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «أهنئ الزملاء الفائزين الذين جسدوا قِيم أدنوك وساهموا بشكل ملموس في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، حيث أثبتوا قدرتهم على إنجاز الأعمال بطريقة مختلفة، والتفكير بشكل مبتكر، وتحويل التحديات إلى فرص، كما ساهموا في تطوير أسلوب العمل لتحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه».

وأضاف: «تماشياً مع توجيه القيادة بالتركيز على بناء وتطوير الإنسان، فإن أدنوك تعتبر أن كوادرها البشرية هي العمود الفقري وإحدى الركائز الراسخة التي تستند إليها الشركة منذ تأسيسها، حيث تمت صياغة تاريخ المجموعة العريق على أيدي كوادرنا السابقين، ويجري رسم ملامح مستقبلها المشرق على أيدي زملائنا الذين يعملون معنا اليوم.

وكذلك أولئك الذين سيلتحقون بالشركة في المستقبل. ومع استمرار جهود أدنوك لتحقيق نقلة نوعية ترسخ مكانتها كشركة تركز على التنافسية وزيادة الربحية وتعزيز العائد الاقتصادي والارتقاء بالأداء».

وتسلمت جوائز أدنوك للتميز في عامها الأول مشاركات من جميع الشركات الأربع عشرة التابعة للمجموعة ضمن فئات الجائزة الخمس وشملت «العمل بروح التعاون» و«احترام الجميع» و«الالتزام بالمسؤولية» و«الإيمان بالريادة واستشراف المستقبل» و«العمل بكفاءة». وخضعت جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة تضمن تجسيد الفائزين التزام أدنوك بالأداء المتميز.

وضمت قائمة الفائزين بالجائزة: مشروع «مركز أدنوك للمراقبة والرصد المباشر يمهد الطريق لتحقيق التميز في العمليات» عن فئة «العمل بروح التعاون»، و«برنامج روّاد أدنوك» عن فئة «احترام الجميع»، ومشروع «الحد من إلقاء النفايات البلاستيكية في المحيطات» عن فئة «الالتزام بالمسؤولية»، ومشروع «إطلاق الهوية المؤسسية الموحدة» عن فئة «الإيمان بالريادة واستشراف المستقبل»، ومشروع «تعزيز الإنتاج عن طريق المعايير الجديدة لإغلاق آبار الغاز» عن فئة «العمل بكفاءة».