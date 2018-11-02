3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 3.4 مليارات درهم، وكانت أبرزها رهوناً بقيمة 1.9 مليار درهم من خلال 271 إجراء، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 724 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 136 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم، و588 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 900 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة حصيان الأولى، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كونها أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الجداف.

شقق وفلل

وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 63 مبايعة، بقيمة 212 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 109 رهونات أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و162 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1 مليار درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 110 ملايين درهم.

تصرفات أمس

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 688 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 215 مبايعة بقيمة 524 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 161 مليون درهم و185 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 363 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 164 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 129 مليون درهم و34 رهن فلل وشقق، بقيمة 35 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 45 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 42 مليون درهم.