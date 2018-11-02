23.7 ألف شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، تلقيها 23 ألفاً و782 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات الهيئة أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 10 آلاف و447 شكوى مقابل 13 ألفاً و335 شكوى لـ«دو».

وأشارت إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 23 ألفاً و374 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 10 آلاف و295 شكوى منها، مقابل نحو 13 ألفاً و79 شكوى لــ «دو».

وبحسب البيانات، فإن 59.1% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 19.26% عن عدم رضاهم، بينما كان 21.64% منهم حيادياً، بينما أكد 62.89% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 16.27% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 20.87% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 98.55% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 98.08% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، كما تم حل 0.61% من شكاوى «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام، و 0.31% لـ «دو».

وفي أكتوبر، بلغت شكاوى عملاء اتصالات 1259 شكوى، و2123 شكوى بشأن خدمات، «دو»، فيما تم إغلاق 92.53% من الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بعد حلها، بينما أغلقت 91.66% من الشكاوى ضد «دو».