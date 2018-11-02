«إعمار»: مباحثات مع أطراف متعددة لبيع فنادق

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة إعمار العقارية، أمس، إنها تجري مباحثات مع أطراف متعددة لبيع بعض فنادقها.

وذكرت في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي، أنها ستقوم بالإفصاح عن كافة التفاصيل ذات الصلة إذا ما وصلت هذه المباحثات لمرحلة الصفقة النهائية. وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق تجري محادثات لشراء بعض المباني الفندقية من إعمار العقارية. وتابعا «يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه إعمار تركيزها على أنشطتها الرئيسية».

وذكر المصدران، أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، أحد أكبر مالكي الفنادق في أبوظبي، أجرت محادثات بلغت مرحلة متقدمة مع إعمار على مدى الشهرين الماضيين. وأضافا، إن إعمار ستواصل إدارة الفنادق.

وفي سياق متصل، قالت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» في بيان، أمس، على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها تدرس عدة فرص استثمارية من ضمنها شراء بعض فنادق شركة «إعمار العقارية»، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية في الإمارات وخارجها.

كان محمد العبار قال في 17 يوليو الماضي، إن الشركة تسعى لبيع أصول غير أساسية، بما في ذلك محفظتها الفندقية والمدارس والعيادات.