«أرابتك» تضع خطة لإعادة هيكلة ديون

المصدر: دبي ـ رويترز

ذكرت مصادر أن شركة أرابتك القابضة في دبي فوّضت بنك موليس آند كو الاستثماري الأميركي، ومقره نيويورك، لوضع خطة جديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة المتخصصة في البناء.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر قليلاً من عام على جمع «أرابتك» 1.5 مليار درهم (408.4 ملايين دولار) من إصدار، وطلبت من بنوك على نحو منفصل التنازل عن شروط في ديون مستحقة عليها. وحققت «أرابتك» ربحاً صافياً عائداً للمساهمين في الربع الثاني بلغ 49.4 مليون درهم.

وعلى الشركة التزامات مالية قصيرة الأجل تبلغ نحو 1.63 مليار درهم و728 مليون درهم في صورة ديون طويلة الأجل في 30 يونيو، وفقاً لما ذكره أحدث تقرير مالي للشركة. وبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة في 30 يونيو 11.2 مليار درهم. وقال مصدر ثالث إن الشركة تعكف على إعادة تمويل بعض القروض والتخلص من بعض الأصول وإعادة ترتيب الميزانية.