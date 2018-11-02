مركز دبي التجاري العالمي يدشن منصة «إيفنت بلس» الرقمية

المصدر: دبي ــ البيان

دشن «مركز دبي التجاري العالمي»، «إيفنت بلس» عبر الإنترنت، كمنصة رقمية تتميز بالشفافية وسهولة الاستخدام وتتيح للجهات العارضة ومنظّمي الفعاليات الاستفادة من زخم المنتجات والخدمات التي يوفرها المركز.

ويأتي تدشين المنصة الجديدة تماشياً مع مبادرة الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم. وتتمحور الرؤية حول ستة أولويات حكومية رئيسية، منها محور بناء اقتصاد معرفي تنافسي للدولة.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، النائب الأول للرئيس في «مركز دبي التجاري العالمي» في معرض تعليقه على أهمية منصة «إيفنت بلس»: انطلاقاً من مكانتنا كجهة مشهود لها دولياً باستضافة الفعاليات عالمية الطراز، فإننا نفخر بكوننا شركاء في مسيرة التميز التي تمضي فيها دبي والرامية إلى أن تصبح الوجهة الرائدة عالمياً في مجالات الأعمال والسياحة واحتضان الفعاليات.

وتنسجم منصة «إيفنت بلس» مع الرؤى المشتركة التي نتبناها على صعيد الابتكار وخدمات العملاء المُدارة تقنياً، وتحقيق القيمة بالنسبة للجهات العارضة ومنظّمي الفعاليات لدينا ولعملائنا، والذين أصبح بمقدورهم الآن تقديم طلباتهم بشكل أكثر سهولة.

وتعد «إيفنت بلس» منصة رقمية غير ورقية وسهلة الاستخدام، وتفوق إمكانياتها المعايير العالمية المتبعة في توفير الخدمات بهذا المجال. وتتيح «إيفنت بلس» للمستخدمين إعادة تقديم الطلبات الخاصة بالخدمات التي حصلوا عليها في السابق، وذلك من خلال خاصية تكرار الطلبات المزوّدة بالمنصة، الأمر الذي يضمن توفير الوقت وسهولة الاستفادة من الطلبات. كما تتضمن المنصة مزايا متقدّمة، ومنها أنها تتيح للمستخدمين تخزين قائمة بعدة مشتريات لمنصات عرض متنوّعة.