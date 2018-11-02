«دبي الملاحية» و«ديت نورسك» تسلطان الضوء على الابتكار البحري

المصدر: دبي- البيان

عقدت «سلطة مدينة دبي الملاحية» و«ديت نورسك فيريتاس جي.أل» (DNV GL)، إحدى أبرز الجهات المسؤولة عن تصنيف واعتماد السفن في العالم، ورشة عمل بعنوان «يوم الابتكار البحري» على هامش أعمال «أسبوع الإمارات البحري 2018»، الحدث الأول من نوعه على الخارطة البحرية الإقليمية .

والذي اختتم فعالياته أمس، في سبيل تعريف المجتمع البحري على سبل الاستثمار الأمثل في الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا، والاستفادة من تجربة دبي الريادية كواحدة من أبرز خمسة تجمعات بحرية من حيث التنافسية والجاذبية في العالم.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: تشكّل ورشة عمل «يوم الابتكار البحري» محطة هامة على درب تحفيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تعزيز مكانة القطاع البحري وتحقيق استدامته، في ضوء تجربة دبي الريادية التي توّجت في الوصول إلى مصاف الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي».

وتمثل الورشة الناجحة تجسيداً حقيقياً لشراكتنا المثمرة مع «ديت نورسك فيريتاس جي.أل» في تطوير وتنفيذ مبادرات نوعية موجهة لتعزيز قدرة القطاع البحري في دبي من الناحية التكنولوجية، لا سيّما فيما يتعلق بالملاحة الذكية والرقمنة والبيانات الكبيرة وإدارة المعلومات والترويج لبرامج الابتكار البحري، انطلاقاً من حرصنا المشترك على دفع عجلة تطوير قطاع بحري آمن ومتجدد ومستدام يلبي احتياجات المستقبل«.

وقال محمود عويضة مدير إدارة تقنية المعلومات في سلطة مدينة دبي الملاحية:

«جاءت ورشة العمل على قدر التوقعات، مقدمةً منصة استراتيجية للرواد المحليين والدوليين لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال إرساء دعائم الابتكار البحري، واستكشاف أبرز الفرص الناشئة عن الابتكارات التكنولوجية ذات الصلة بالبيانات الكبيرة والرقمنة، فضلاً عن بحث سبل تطوير منهجيات مبتكرة ووسائل جديدة وفرص واعدة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل الأمثل في تجسيد تطلعاتنا الطموحة في بناء اقتصاد بحري متكامل وتنافسي داعم للخطط الوطنية الهادفة إلى الانتقال لمرحلة»إمارات ما بعد النفط».

تطوير

تناولت الورشة أبرز الملامح المميزة لمسيرة»ديت نورسك فيريتاس جي.أل«في دفع عجلة البحث والتطوير والابتكار البحري»، مع استعراض التطور المحرز في الملاحة الذكية والسفن ذاتية القيادة، ودور النشاطات البحثية والمبادرات الابتكارية المنضوية تحت مظلة «ديت نورسك فيريتاس جي.أل» في رسم ملامح مستقبل أفضل للصناعة البحرية العالمية.