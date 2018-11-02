14 شركة إماراتية تشارك في معرض الطيران بالبحرين

المصدر: المنامة - البيان

تشارك 14 شركة إماراتية في جناح خاص للدولة من القطاعين العام والخاص في النسخة الخامسة لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 في الفترة بين 14 - 16 نوفمبر 2018،.

وتأتي المشاركة القوية وغير المسبوقة للإمارات إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، تتويجاً للعلاقات الأخوية العميقة التي تجمع شعوب المنطقة الشقيقة. وتشمل المشاركة الإماراتية شركات متخصصة في مجالات الطيران وهندسة الآلات والمعدات الصناعية الحربية، بدءاً من طيران أبوظبي «اتحاد».

وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، والمركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة «أمروك»، والشركة الإماراتية للآلات والمعدات الصناعية، وشركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة القابضة ذ.م.م، ومركز الإمارات التكنولوجي للابتكار، والفضاء اللوجستي العالمي ذ.م.م شركة تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية.

وخدمات الملاحة الجوية، وماكسِمُس للطيران، ودرع الوطن «المجلة العسكرية والاستراتيجية»، ورويال جت، ومجلس التوازن الاقتصادي، وكالة الإمارات للفضاء، وشركة الاتحاد للطيران الهندسية.

وسيستضيف المعرض 6 من كبرى الشركات من السعودية المتخصصة في الطيران.