«أي بي إم»: دبي عاصمة «بلوك تشين» الأولى في العالم

المصدر: دبي - البيان

قال أنطوني بتلر رئيس قطاع التقنيات وخدمات بلوك تشين في أي بي إم للشرق الأوسط وأفريقيا، إن دبي عاصمة بلوك تشين الأولى في العالم.

مضيفاً أنها تستغل هذه التقنية لتحسين الخدمات الحكومية وترسخ نفسها رائدة عالمياً في هذا المجال. وأضاف أن حكومة دبي أعلنت في خريف عام 2016 عن خطة طموحة لإنشاء أول حكومة إلكترونية بالكامل في العالم بحلول عام 2021، وفي العام نفسه شكلت حكومة دبي مجلس بلوك تشين العالمي، بهدف تنفيذ وتوسيع نطاق تطبيق هذه التقنية.

ومنذ ذاك الحين كانت حكومة دبي رائدة في تنفيذ عدد من مشاريع ومبادرات بلوك تشين لاستكشاف طرق مبتكرة لاستخدام تلك التقنية في مختلف المجالات والقطاعات. وأعلنت دبي عن مبادرة مشتركة بين دبي الذكية وشركة أي بي إم، تمثل أول مبادرة بلوك تشين تتبناها حكومة في الشرق الأوسط.

وأضاف بتلر أن تقنية بلوك تشين سوف تمكّن حكومة دبي من التخلي عن استخدام الورق.