الدرهم يرتفع مقابل أهم أربع عملات عالمية خلال شهر

المصدر: وام

ارتفعت قيمة الدرهم مقابل أهم أربع عملات عالمية خلال شهر واحد بنسبة تراوحت بين 1.2% الى 4.2% وذلك وفقا لما اظهره التحليل الخاص بحركة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية استناد الى قائمة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وجاء الارتفاع في قيمة الدرهم مقابل العملات العالمية والتي شملت اليورو والين والجنيه الإسترليني بالإضافة الى الفرنك السويسري خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة في اعقاب الصعود الكبير الذي سجله الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات وهو الأعلى منذ نحو عام.

ويتحرك سعر صرف الدرهم على نحو يساير حركة الدولار الاميركي وذلك نظرا لارتباط العملة المحلية بالورقة الخضراء منذ أكثر من أربعة عقود.

وتفصيلا فقد ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو الى 4.15 بنمو نسبته 3.5% في تاريخ 31 أكتوبر من العام 2018 مقارنة مع 4.28 للدرهم في شهر سبتمبر من العام ذاته.

كما ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الفرنك السويسري بنسبة 4.2% بالغا مستوى 3.64 مقارنة مع 3.80 خلال فترة الرصد نفسها.

وشمل الارتفاع الذي شهدته العملة المحلية أيضا سعر الصرف مقابل الجنيه الإسترليني وبنسبة بلغت 2.5% بالغا مستوى 4.68 لكل درهم مقارنة مع 4.80 في سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد حركة الدرهم مقابل الين الياباني فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.2% تقريبا بالغا 0.0323 مقارنة مع 0.0327 في شهر سبتمبر الماضي.

يشار الى أن العديد من العوامل ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة ومن ضمنها زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.