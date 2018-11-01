أبوظبي للفنادق تُجري محادثات لشراء أصول لإعمار الفندقية

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان إن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق تُجري محادثات لشراء بعض المباني الفندقية من «إعمار الفندقية»، في الوقت الذي تزيد فيه «إعمار» تركيزها على أنشطتها الرئيسة.وذكر المصدران أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، أحد أكبر مالكي الفنادق في أبوظبي، أجرت محادثات بلغت مرحلة متقدمة مع «إعمار» على مدى الشهرين الماضيين. وأضافا أن «إعمار» ستواصل إدارة الفنادق. وامتنعت «أبوظبي الوطنية للفنادق» عن التعقيب، بينما قالت «إعمار»: «نجري مناقشات مع عدد من الأطراف الذين أبدوا اهتمامهم»، دون الخوض في تفاصيل.

كان رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» محمد العبار قال في مقابلة مع «سي.إن.بي.سي العربية»، في 17 يوليو، إن الشركة تسعى لبيع أصول غير أساسية، وتركز الأنشطة الأساسية للشركة على التطوير العقاري والتجزئة والضيافة.