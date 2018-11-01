تقارير عالمية: دبي تستخدم أحدث التقنيات والابتكارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن دبي تستغل أحدث أنواع التقنيات للقضاء على النفايات البحرية.

وأضافت أن دبي تشغّل حوامة بحرية عائمة، تشبه سمكة القرش لكنها لا تخيف البشر، بل تخيف القمامة العائمة على سطح مياه الخليج، من أجل جمع القمامة من البحر.ومن جانب آخر قالت وكالة أنباء بلومبرغ إن دبي التي لا تألو جهداً لاستغلال أحدث أنواع التقنيات والأساليب المبتكرة الحديثة، وستفتتح أكبر حديقة رأسية في العالم، تطورها شركة الإمارات لتزويد الرحلات الجوية بالأغذية، التابعة لشركة طيران الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة «كروب وان» القابضة الأميركية لتقنيات المزارع الرأسية والتقنيات المستدامة. وتستثمر كل من الشركتين 40 مليون دولار لإنشاء أكبر مزرعة رأسية في العالم على مساحات تبلغ 130 ألف قدم مربعة.