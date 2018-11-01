حمد بوعميم: تسخير كل الإمكانيات لدعم بيئة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تقدم دولة الإمارات للمرتبة 11 عالمياً في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019 هو إنجاز يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال عبر الدعم والتحفيز لتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل ممارسة الأعمال.

مؤكداً أن مبادرات تحفيز الاقتصاد التي وجّه بتطبيقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مثال واقعي على الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمجتمع الأعمال.