13 تريليون درهم لمشاريع البناء تضع دبي في الصدارة عالمياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدّرت دبي مدن العالم الكبرى بقيمة مشاريع البناء فيها، حيث بلغت قيمة المشاريع في دبي 347.2 مليار دولار (1.374 تريليون درهم)، متفوقة على مدينة لندن (328.7 مليار دولار) ومدينة موسكو (191.5 مليار دولار) اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث بعد دبي.

وتلت دبي في المنطقة العربية مدينة أبوظبي بقيمة مشاريع بلغت 160 مليار دولار (587.6 مليار درهم). وقال تقرير مؤسسة «جلوبال داتا» إن مدن آسيا والمحيط الهادي سيطرت على القائمة، حيث إن 25 مدينة من 50 مدينة يشملها التقرير بها مشاريع مزمعة تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار.

ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع المزمعة أو الجاري تنفيذها في مدن العالم الكبرى التي شملها التقرير 4.2 تريليونات دولار، ويصل عددها إلى 6645 مشروعاً. وعزز ارتفاع عدد وقيمة المشاريع النمو السكاني، الذي يزيد الاهتمام بمشاريع البناء السكنية ومشاريع البنية التحتية وفق ما ذكرته «جلوبال داتا».