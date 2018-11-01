%8 نمو قطاع الطيران الخاص خلال العام الجاري

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط يسجل معدلات نمو قوية على الرغم من الظروف الإقليمية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل نسب النمو في عدد الرحلات والمبيعات بنهاية العام الجاري إلى نحو 8% مقارنة مع العام الماضي.

وقال النقبي خلال لقاء مع الصحافيين أمس في دبي إن عدد الطائرات المسجلة في أسطول الطيران الخاص في المنطقة وصل إلى 540 طائرة، تستحوذ الإمارات والسعودية على نحو 70% منها، مشيراً إلى أن الأسطول في المنطقة يمتاز بأنه يضم عدداً كبيراً من الطائرات كبيرة الحجم.

وأوضح أن معدلات نمو قطاع الطيران الخاص ستتضاعف خلال استضافة معرض إكسبو 2020، مشيراً إلى أن نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارات يسهم في دعم نمو القطاع.

السوق الرمادي

وأكد النقبي أن محاربة السوق الرمادي تعد عملية مستمرة، إذ إن الاتحاد يعمل مع الجهات الحكومية والخاصة لمحاربة ذلك لتأثيراته السلبية على القطاع بشكل عام.

وقال إنه من المتوقع أن تشارك نحو 500 شركة في معرض الشرق الأوسط للطيران الخاص 2018 خلال الفترة بين 10 -12 ديسمبر المقبل في دبي الجنوب، مشيراً إلى أن التجهيزات الخاصة بالمعرض وصلت لمراحل متقدمة، وستكون الدورة الجديدة الأكبر في تاريخ دورات المعرض منذ انطلاقته، من حيث عدد الشركات العارضة والمساحات المحجوزة، فضلاً عن الزوار الذين من المتوقع أن تصل أعدادهم إلى نحو 10 آلاف زائر.

وأضاف أن نحو 50 طائرة مخصصة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات ستكون معروضة في منطقة العرض الثابت في موقع معرض دبي للطيران، مشيراً إلى أن الشركات المصنعة ستعرض أحدث طائراتها خلال المعرض، في ظل اهتمامها الكبير بسوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.